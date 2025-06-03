 

Nike P-6000 SE

男子复古跑鞋风运动鞋

¥799
Nike P-6000 SE 男子复古跑鞋风运动鞋 - 红杉绿/幻影灰白/金属银/中橄榄绿
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Nike P-6000 SE 男子运动鞋融合 Pegasus 过往鞋款设计，助力 21 世纪早期运动鞋跃升时尚新高度。混搭皮革、织物和翻毛皮，塑就分层外观，经久耐穿。泡绵缓震配置以田径赛道为灵感，采用加高设计，缔造非凡舒适体验。该版本出自 Bowerman 系列，该系列旨在致敬比尔·鲍尔曼 (Bill Bowerman) 教练的传奇精神。


  • 显示颜色： 红杉绿/幻影灰白/金属银/中橄榄绿
  • 款式： HF0015-301

Nike P-6000 SE

¥799

Nike P-6000 SE 男子运动鞋融合 Pegasus 过往鞋款设计，助力 21 世纪早期运动鞋跃升时尚新高度。混搭皮革、织物和翻毛皮，塑就分层外观，经久耐穿。泡绵缓震配置以田径赛道为灵感，采用加高设计，缔造非凡舒适体验。该版本出自 Bowerman 系列，该系列旨在致敬比尔·鲍尔曼 (Bill Bowerman) 教练的传奇精神。

其他细节

  • 透气网眼设计搭配优质材质组合鞋面，塑就出众结构感
  • 沿袭 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006 的复古设计风格
  • 缓震设计，带来舒适的足底体验
  • 橡胶外底铸就非凡抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 红杉绿/幻影灰白/金属银/中橄榄绿
  • 款式： HF0015-301

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