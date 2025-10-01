 
Nike Pacer Therma-FIT Midweight 男子跑步手套（1 副） - 世界靛青/黑/银

Nike Pacer

Therma-FIT Midweight 男子跑步手套（1 副）

¥229
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Pacer Therma-FIT Midweight 男子跑步手套（1 副）搭载 Therma-FIT 技术，在跑步过程中提供恰到好处的保暖效果。 指尖部位采用触屏兼容设计，手掌部位纹理增强抓附感，助你无需停顿轻松操作设备。


  • 显示颜色： 世界靛青/黑/银
  • 款式： II5109-495

Nike Pacer

¥229

Nike Pacer Therma-FIT Midweight 男子跑步手套（1 副）搭载 Therma-FIT 技术，在跑步过程中提供恰到好处的保暖效果。 指尖部位采用触屏兼容设计，手掌部位纹理增强抓附感，助你无需停顿轻松操作设备。

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 手套口舒适贴合，助你专注畅跑

产品细节

  • 手掌：93% 聚酯纤维/7% 氨纶。 底部：95% 聚酯纤维/5% 氨纶。 其他：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 提拉设计
  •  
  • 可机洗
  •  
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 世界靛青/黑/银
  • 款式： II5109-495

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。