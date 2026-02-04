 
Nike Par Dri-FIT 男子防晒速干长袖高尔夫翻领T恤 - 白色/黑/黑

Nike Par

Dri-FIT 男子防晒速干长袖高尔夫翻领T恤

10% 折让

气温下降，长袖衣物正合适叠搭。Nike Par Dri-FIT 男子防晒速干长袖高尔夫翻领T恤采用导湿速干双面针织面料，兼具经典翻领T恤的舒适柔软感受，并带来出色的包覆效果，助你在比赛中保持专注，以强势姿态结束一轮比赛。


  • 显示颜色： 白色/黑/黑
  • 款式： IB0232-100

Nike Par

10% 折让

气温下降，长袖衣物正合适叠搭。Nike Par Dri-FIT 男子防晒速干长袖高尔夫翻领T恤采用导湿速干双面针织面料，兼具经典翻领T恤的舒适柔软感受，并带来出色的包覆效果，助你在比赛中保持专注，以强势姿态结束一轮比赛。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 开衩下摆和加长后摆设计，兼具包覆效果和灵活性，助你在比赛中发挥出上佳状态
  • 衣领上采用明线设计，衣袖和后身融入滚边细节，塑就利落精致的外观，灵感源自 Nike Golf 的历史传承

产品细节

  • UPF 40+
  • 三扣式前襟
  • 刺绣 "Nike Golf " 盾形标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑/黑
  • 款式： IB0232-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。