Nike Par Dri-FIT 男子防晒速干高尔夫长裤采用弹性导湿速干面料，助你在比赛中畅享舒适体验。多口袋设计，让小物件有序收纳，经典线条和精致垂坠感，打造适合日常穿着的简约外观。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： IB0648-010

Nike Par Dri-FIT 男子防晒速干高尔夫长裤采用弹性导湿速干面料，助你在比赛中畅享舒适体验。多口袋设计，让小物件有序收纳，经典线条和精致垂坠感，打造适合日常穿着的简约外观。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 插手口袋添加梭织里料，帮助提升质感
  • 左侧口袋处设有专门存放高尔夫球座的收纳空间，即使挥杆失误，也能方便找到球座
  • 背面右侧贴边口袋饰有 Nike Golf 盾形标志，塑就出众质感
  • 弹性腰部内侧搭配硅胶细节，舒适贴合，有助于将衬衫稳固掖入下装

产品细节

  • UPF 40+
  • 腰带环
  • 四向弹性针织面料
  • 后身口袋
  • 腰带环
  • 面料：100% 聚酯纤维。口袋：86% 聚酯纤维/14% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： IB0648-010

