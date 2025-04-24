Nike Pegasus 41

¥949

Nike Pegasus 41 耐克飞马女子公路跑步鞋具有出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助力日常公路畅跑。两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。鞋面采用精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，塑就出众透气性。

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