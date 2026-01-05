 
Nike Pegasus 41 耐克小飞马大童公路跑步鞋 - 白色/铝蓝/足球灰/芬蓝

Nike Pegasus 41

耐克小飞马大童公路跑步鞋

24% 折让

在跑步结束后，牢牢映入脑海的并不总是里程数，还有出众畅跑体验。Nike Pegasus 41 耐克小飞马大童公路跑步鞋基于这一设计理念匠心打造，塑就柔软且富有弹性的穿着感受。轻盈透气鞋面缔造舒适脚感，令你心无旁骛，专注于跑步节奏和技巧。


  • 显示颜色： 白色/铝蓝/足球灰/芬蓝
  • 款式： FN5041-110

焕新设计

中底搭载回弹泡绵，塑就缓震跑步体验；匠心底纹设计，铸就强劲抓地力。

精制网眼设计，轻盈透气

鞋面采用精制网眼设计，轻盈透气，帮助跑途中的双足保持干爽舒适。

Air Zoom 缓震配置，出众回弹

后跟搭载出众回弹的 Air Zoom 缓震配置，塑就弹力充沛的迈步体验。

柔软泡绵，富有弹性

该公路跑步鞋采用舒适泡绵，缔造柔软缓震脚感。

橡胶外底，经久耐穿

橡胶外底经久耐穿，华夫格抓地底纹铸就强劲抓地力。

其他细节

  • 匠心后跟设计，有助于双足平稳落地
  • 加垫鞋舌结合鞋口里料，营造非凡舒适感受

产品细节

  • 经典鞋带
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  显示颜色： 白色/铝蓝/足球灰/芬蓝
  款式： FN5041-110

