Nike Pegasus 41

¥559 ¥699 20% 折让

在跑步结束后，牢牢映入脑海的并不总是里程数，还有出众畅跑体验。Nike Pegasus 41 耐克飞马大童公路跑步鞋基于这一设计理念匠心打造，塑就柔软且富有弹性的穿着感受，令你心无旁骛，专注于跑步节奏和技巧。轻盈透气鞋面，缔造舒适感受，无论是短跑还是周末休闲长跑，皆可轻松驾驭。

柔软回弹 该跑步鞋采用舒适泡绵，缔造柔软缓震脚感。后跟 Air Zoom 缓震配置出众回弹，塑就弹力充沛的迈步体验。 轻盈舒适 采用轻盈透气精制网眼设计，帮助跑途中的双足保持干爽舒适。 强劲抓地 橡胶外底经久耐穿，华夫格抓地底纹铸就强劲抓地力。

其他细节 匠心后跟设计，有助于双足平稳落地

加垫鞋舌结合鞋口里料，营造非凡舒适感受