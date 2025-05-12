 

Nike Pegasus 41

耐克飞马大童公路跑步鞋

¥559¥69920% 折让

在跑步结束后，牢牢映入脑海的并不总是里程数，还有出众畅跑体验。Nike Pegasus 41 耐克飞马大童公路跑步鞋基于这一设计理念匠心打造，塑就柔软且富有弹性的穿着感受，令你心无旁骛，专注于跑步节奏和技巧。轻盈透气鞋面，缔造舒适感受，无论是短跑还是周末休闲长跑，皆可轻松驾驭。


  • 显示颜色： 山峰白/山峰白/柔黄/貂棕
  • 款式： HV6006-121

Nike Pegasus 41

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在跑步结束后，牢牢映入脑海的并不总是里程数，还有出众畅跑体验。Nike Pegasus 41 耐克飞马大童公路跑步鞋基于这一设计理念匠心打造，塑就柔软且富有弹性的穿着感受，令你心无旁骛，专注于跑步节奏和技巧。轻盈透气鞋面，缔造舒适感受，无论是短跑还是周末休闲长跑，皆可轻松驾驭。

柔软回弹

该跑步鞋采用舒适泡绵，缔造柔软缓震脚感。后跟 Air Zoom 缓震配置出众回弹，塑就弹力充沛的迈步体验。

轻盈舒适

采用轻盈透气精制网眼设计，帮助跑途中的双足保持干爽舒适。

强劲抓地

橡胶外底经久耐穿，华夫格抓地底纹铸就强劲抓地力。

其他细节

  • 匠心后跟设计，有助于双足平稳落地
  • 加垫鞋舌结合鞋口里料，营造非凡舒适感受

产品细节

  • 经典鞋带
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 山峰白/山峰白/柔黄/貂棕
  • 款式： HV6006-121

免费配送和退换货

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