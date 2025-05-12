 

Nike Pegasus 41

耐克飞马女子公路跑步鞋

¥659¥94930% 折让
Nike Pegasus 41 耐克飞马女子公路跑步鞋 - 尘光子色/帆白/回声粉/金属青灰
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Nike Pegasus 41 耐克飞马女子公路跑步鞋具有出众回弹缓震性能，助你在日常跑步时活力迈步。两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。鞋面采用精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，塑就出众透气性。


  • 显示颜色： 尘光子色/帆白/回声粉/金属青灰
  • 款式： FD2723-007

Nike Pegasus 41

¥659¥94930% 折让

Nike Pegasus 41 耐克飞马女子公路跑步鞋具有出众回弹缓震性能，助你在日常跑步时活力迈步。两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。鞋面采用精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，塑就出众透气性。

主要特色

  • 鞋面透气精制网眼设计。
  • ReactX 泡绵中底包覆前足和后跟 Air Zoom 缓震配置，塑就活力迈步体验。
  • 经典橡胶外底结合华夫格底纹，塑就出众抓地力和灵活性。
  • 鞋口、鞋舌和鞋垫柔软非凡，缔造舒适贴合的稳固脚感。
  • 焕新设计 ReactX 泡绵中底，能量回馈较前代 React 泡绵高出 13%。
  • ReactX 泡绵兼顾出众性能与环保理念，与此前的 React 泡绵相比，其制造流程中的能耗有所下降，因而采用 ReactX 泡绵制作一对中底可减少至少 43% 的碳足迹。

产品细节

  • 单鞋重量：约 251 克（女码 39 码）
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 尘光子色/帆白/回声粉/金属青灰
  • 款式： FD2723-007

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