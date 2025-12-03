Nike Pegasus 41
耐克飞马女子公路跑步鞋
25% 折让
- 显示颜色： 冰川蓝/帆白/深藏青
- 款式： IH7348-441
弹性泡绵结合出众回弹的 Air Zoom 缓震配置，铸就活力迈步体验。Nike Pegasus 41 耐克飞马女子公路跑步鞋具有出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助力日常公路畅跑。 两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。 鞋面采用精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，缔造出色透气性。
回弹缓震
ReactX 泡绵中底包覆前足和后跟 Air Zoom 缓震配置，塑就活力迈步体验。 与前代 React 泡绵相比，ReactX 泡绵的能量回馈高出 13%。
华夫格底纹，非凡抓地力
经典橡胶外底结合华夫格底纹，塑就出众抓地力和灵活性。
柔软衬垫
鞋口、鞋舌和鞋垫柔软非凡，缔造舒适贴合的稳固脚感。
焕新设计
- ReactX 泡绵中底。
- 鞋面采用轻盈透气的精制网眼设计。
产品细节
- 单鞋重量：约 251 克（女码 39 码）
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
