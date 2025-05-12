 

Nike Pegasus 41

耐克飞马男子公路跑步鞋（宽版）

¥949
Nike Pegasus 41 耐克飞马男子公路跑步鞋（宽版） - 黑/煤黑/白色
设计你的 Nike By You 专属定制产品

Nike Pegasus 41 耐克飞马男子公路跑步鞋（宽版）具有出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助力日常公路畅跑。 两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。 鞋面采用精制网眼设计，有助于减轻鞋身重量，带来出众透气性。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/白色
  • 款式： FN4932-002

Nike Pegasus 41

¥949

Nike Pegasus 41 耐克飞马男子公路跑步鞋（宽版）具有出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助力日常公路畅跑。 两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。 鞋面采用精制网眼设计，有助于减轻鞋身重量，带来出众透气性。

回弹缓震

两个 Air Zoom 缓震配置分别置于前足和后跟，结合 Nike ReactX 泡绵，缔造弹力充沛、动力十足的迈步感受。

经典华夫格，非凡抓地力

经典橡胶外底结合华夫格底纹，塑就出众抓地力和灵活性。

柔软衬垫

鞋口、鞋舌和鞋垫柔软非凡，缔造舒适贴合的稳固脚感。

焕新设计

  • 与前代 React 泡绵相比，ReactX 泡绵中底的能量回馈高出 13%。
  • 鞋面采用精制网眼设计，缔造出众轻盈度和透气性。

产品细节

  • 单鞋重量：约 297 克（男码 44 码）
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)

产品细节

  • 显示颜色： 黑/煤黑/白色
  • 款式： FN4932-002

注重性能表现，秉持环保理念

与此前的 React 泡绵相比，ReactX 泡绵制造流程中的能耗有所下降，因而采用 ReactX 泡绵制作一对中底可减少至少 43% 的碳足迹。

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

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