Nike Pegasus 41
耐克飞马男子公路跑步鞋
13% 折让
售罄：
此配色当前无货
- 显示颜色： 珍珠灰/沙漠黄褐/动物群棕/丝绒棕
- 款式： IH4455-047
Nike Pegasus 41
13% 折让
Nike Pegasus 41 耐克飞马男子公路跑步鞋具有出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助力日常公路畅跑。两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。鞋面采用精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，缔造出众透气性。
回弹缓震
两个 Air Zoom 缓震配置分别置于前足和后跟，结合 Nike ReactX 泡绵，缔造弹力充沛、回弹缓震的迈步感受。
经典华夫格，非凡抓地力
经典橡胶外底结合华夫格底纹，塑就出众抓地力和灵活性。
柔软鞋口
鞋口、鞋舌和鞋垫柔软非凡，缔造舒适贴合的稳固脚感。
焕新设计
与前代 React 泡绵相比，ReactX 泡绵中底的能量回馈高出 13%。鞋面采用精制网眼设计，缔造出众轻盈度和透气性。
产品细节
- 单鞋重量：约 297 克（男码 44 码）
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 珍珠灰/沙漠黄褐/动物群棕/丝绒棕
- 款式： IH4455-047
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。