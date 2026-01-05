Nike Pegasus 41 GORE-TEX 耐克飞马女子公路跑步鞋为全新 Nike International Running Team 系列力作，将品牌悠久的跑步传承与现代创新相结合，采用匠心鞋面结合回弹缓震配置，助力日常活力畅跑。该鞋款专为冬季打造，具有出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助你畅跑无阻。两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。GORE-TEX 鞋面，在潮湿天气中帮助双足保持干爽。

前足和后跟分别搭载 Air Zoom 缓震配置，结合柔软耐穿的 ReactX 泡绵，铸就回弹缓震的顺畅迈步体验。

