 
Nike Pegasus 41 GORE-TEX 耐克飞马女子公路跑步鞋 - 君王/沙漠卡其/杏茶色/黑紫

Nike Pegasus 41 GORE-TEX

耐克飞马女子公路跑步鞋

22% 折让

Nike Pegasus 41 GORE-TEX 耐克飞马女子公路跑步鞋为全新 Nike International Running Team 系列力作，将品牌悠久的跑步传承与现代创新相结合，采用匠心鞋面结合回弹缓震配置，助力日常活力畅跑。该鞋款专为冬季打造，具有出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助你畅跑无阻。两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。GORE-TEX 鞋面，在潮湿天气中帮助双足保持干爽。


  • 显示颜色： 君王/沙漠卡其/杏茶色/黑紫
  • 款式： IM6700-852

GORE-TEX 鞋面

GORE-TEX 鞋面结合匠心网眼布，帮助双足保持干爽。

ReactX 泡绵中底

前足和后跟分别搭载 Air Zoom 缓震配置，结合柔软耐穿的 ReactX 泡绵，铸就回弹缓震的顺畅迈步体验。

Storm-Tread 外底

Storm-Tread 外底提供可驾驭潮湿天气的强劲抓地力。

产品细节

    敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
    此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
