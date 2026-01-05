Nike Pegasus 41 GORE-TEX 耐克飞马女子防水公路跑步鞋专为冬季打造，具有出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助你在潮湿天气畅跑无阻。两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。采用防水 GORE-TEX 鞋面和反光细节，助你从容应对不良天气因素。

