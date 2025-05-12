Nike Pegasus 41 "Prequel"
耐克飞马男子公路跑步鞋
¥769¥94918% 折让
Nike Pegasus 41 "Prequel" 耐克飞马男子公路跑步鞋具有出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助力日常畅跑。两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。鞋面采用精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，带来出众透气性。
- 显示颜色： 白色/橙红/淡象牙白/军械深海蓝
- 款式： HF4300-100
Nike Pegasus 41 "Prequel"
¥769¥94918% 折让
Nike Pegasus 41 "Prequel" 耐克飞马男子公路跑步鞋具有出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助力日常畅跑。两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。鞋面采用精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，带来出众透气性。
主要特色
- 匠心透气精制网眼设计
- ReactX 泡绵中底包覆前足和后跟 Air Zoom 缓震配置，塑就活力迈步体验
- 经典橡胶外底结合华夫格底纹，塑就出众抓地力和灵活性
- 鞋口、鞋舌和鞋垫柔软非凡，缔造舒适贴合的稳固脚感
- 焕新设计，ReactX 泡绵中底，能量回馈较前代 React 泡绵高出 13%。ReactX 泡绵兼顾出众性能与环保理念，与此前的 React 泡绵相比，其制造流程中的能耗有所下降，因而采用 ReactX 泡绵制作一对中底可减少至少 43% 的碳足迹
产品细节
- 单鞋重量：约 297 克（男码 44 码）
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 白色/橙红/淡象牙白/军械深海蓝
- 款式： HF4300-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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