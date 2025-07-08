 
Nike Pegasus 41 SE 耐克飞马女子公路跑步鞋 - 冰川蓝/黑/幻影灰白/金属银

Nike Pegasus 41 SE

耐克飞马女子公路跑步鞋

22% 折让

弹性泡绵结合出众回弹的 Air Zoom 缓震配置，铸就活力迈步体验。Nike Pegasus 41 SE 耐克飞马女子公路跑步鞋具有出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助力日常公路畅跑。 两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。 鞋面采用精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，塑就出众透气性。


  • 显示颜色： 冰川蓝/黑/幻影灰白/金属银
  • 款式： HJ7816-400

Nike Pegasus 41 SE

22% 折让

弹性泡绵结合出众回弹的 Air Zoom 缓震配置，铸就活力迈步体验。Nike Pegasus 41 SE 耐克飞马女子公路跑步鞋具有出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助力日常公路畅跑。 两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。 鞋面采用精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，塑就出众透气性。

回弹缓震

ReactX 泡绵中底包覆前足和后跟 Air Zoom 缓震配置，塑就活力迈步体验。 与前代 React 泡绵相比，ReactX 泡绵的能量回馈高出 13%。

华夫格底纹，非凡抓地力

经典橡胶外底结合华夫格底纹，塑就出众抓地力和灵活性。

柔软衬垫

鞋口、鞋舌和鞋垫柔软非凡，缔造舒适贴合的稳固脚感。

焕新设计

  • ReactX 泡绵中底
  • 鞋面采用轻盈透气的精制网眼设计

产品细节

  • 单鞋重量：约 251 克（女码 39 码）
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)

产品细节

  • 显示颜色： 冰川蓝/黑/幻影灰白/金属银
  • 款式： HJ7816-400

免费配送和退换货

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