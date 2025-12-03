 
Nike Pegasus EasyOn 耐克飞马女子公路跑步鞋 - 冰番石榴色/砂岩灰粉/浅矿石紫/洞穴石色

耐克飞马女子公路跑步鞋

14% 折让
  • 显示颜色： 冰番石榴色/砂岩灰粉/浅矿石紫/洞穴石色
  • 款式： FQ7844-801

轻松上脚，畅享出众能量回馈。Nike Pegasus EasyOn 耐克飞马女子公路跑步鞋具有出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助力日常公路畅跑。两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。鞋面采用精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，缔造出众透气性。

可调节栓扣

精心设计的栓扣，可供自主调节贴合感。

透气鞋面

鞋面采用透气精制网眼设计。

回弹缓震

ReactX 泡绵中底包覆前足和后跟 Air Zoom 缓震配置，塑就活力迈步体验。

焕新设计

ReactX 泡绵中底。鞋面采用轻盈透气的精制网眼设计。

  • ReactX 泡绵中底。
  • 鞋面采用轻盈透气的精制网眼设计。

产品细节

  • 单鞋重量：约 264 克（女码 39 码）
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)

产品细节

  • 显示颜色： 冰番石榴色/砂岩灰粉/浅矿石紫/洞穴石色
  • 款式： FQ7844-801

