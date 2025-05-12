Nike Pegasus EasyOn 耐克飞马
易穿脱女子公路跑步鞋
¥769¥94918% 折让
Nike Pegasus EasyOn 耐克飞马女子公路跑步鞋具有出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助力日常畅跑。两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。鞋面采用精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，缔造出众透气性。
- 显示颜色： 黑/白色/煤黑
- 款式： FQ7844-001
Nike Pegasus EasyOn 耐克飞马
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Nike Pegasus EasyOn 耐克飞马女子公路跑步鞋具有出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助力日常畅跑。两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。鞋面采用精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，缔造出众透气性。
主要特色
- 精心设计的栓扣，可供自主调节贴合感。
- 透气精制网眼设计。
- ReactX 泡绵中底包覆前足和后跟 Air Zoom 缓震配置，塑就活力迈步体验。
- 经典橡胶外底结合华夫格底纹，塑就出众抓地力和灵活性。
- 鞋口、鞋舌和鞋垫柔软非凡，缔造舒适贴合的稳固脚感。
- 焕新设计 ReactX 泡绵中底，能量回馈较前代 React 泡绵高出 13%。
- ReactX 泡绵兼顾出众性能与环保理念，与此前的 React 泡绵相比，其制造流程中的能耗有所下降，因而采用 ReactX 泡绵制作一对中底可减少至少 43% 的碳足迹。
产品细节
- 单鞋重量：约 264 克（女码 39 码）
- 显示颜色： 黑/白色/煤黑
- 款式： FQ7844-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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