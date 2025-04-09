Nike Pegasus Plus

¥1,299

Nike Pegasus Plus 耐克超级飞马女子公路跑步鞋，缔造出众回弹缓震性能。 轻盈全掌型 ZoomX 泡绵，提供出色能量回馈，助力日常畅跑。 弹性 Flyknit 飞织鞋面贴合双足，塑就出色贴合感。

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