 
Nike Pegasus Plus 耐克超级飞马男子公路跑步鞋 - 黑/煤黑/白色/白金色

耐克超级飞马男子公路跑步鞋

黑/煤黑/白色/白金色
轻盈泡绵出众回弹，提供出色能量回馈。Nike Pegasus Plus 耐克超级飞马男子公路跑步鞋缔造出色回弹缓震性能。轻盈全掌型 ZoomX 泡绵，提供出色能量回馈，助力日常畅跑。弹性 Flyknit 飞织鞋面贴合双足，塑就出色贴合感。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/白色/白金色
  • 款式： FQ7262-002

Flyknit 飞织鞋面

Flyknit 飞织鞋面采用网眼设计，有助减轻鞋身重量，同时缔造出色透气性。

可靠抓地表现

外底高磨损区域融入橡胶，铸就非凡抓地力。

产品细节

  • 单鞋重量：约 256 克（男码 44 码）
  • 中足板带设计，带来出众包覆效果

反光细节

不适合用作个人防护装备 (PPE)

