 
Nike Pegasus Plus 耐克超级飞马男子公路跑步鞋 - 煤黑/黑/金属暗灰

Nike Pegasus Plus

耐克超级飞马男子公路跑步鞋

¥1,349

Nike Pegasus Plus 耐克超级飞马男子公路跑步鞋缔造出众回弹缓震性能。轻盈全掌型 ZoomX 泡绵，提供出色能量回馈，助力日常畅跑。此外，这款鞋还采用 Realtree® 迷彩图案和弹性 Flyknit 飞织鞋面，贴合双足，塑就出色贴合感。


  • 显示颜色： 煤黑/黑/金属暗灰
  • 款式： IM3713-001

Nike Pegasus Plus

¥1,349

Nike Pegasus Plus 耐克超级飞马男子公路跑步鞋缔造出众回弹缓震性能。轻盈全掌型 ZoomX 泡绵，提供出色能量回馈，助力日常畅跑。此外，这款鞋还采用 Realtree® 迷彩图案和弹性 Flyknit 飞织鞋面，贴合双足，塑就出色贴合感。

Flyknit 飞织鞋面

Flyknit 飞织鞋面采用网眼设计，有助减轻鞋身重量，同时打造出色透气性。

ZoomX 泡绵，出众回弹

ZoomX 泡绵中底，塑就出众回弹缓震和轻盈脚感。

强劲抓地力

外底高磨损区域融入橡胶，铸就非凡抓地力。

其他细节

中足板带设计，提供出众包覆效果

产品细节

  • 单鞋重量：约 256 克（男码 44 码）
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 煤黑/黑/金属暗灰
  • 款式： IM3713-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。