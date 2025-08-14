Nike Pegasus Plus "Faith Kipyegon"

¥1,049 ¥1,349 22% 折让

轻盈泡绵出众回弹，提供出色能量回馈。

菲斯·基普耶贡从在肯尼亚赤足奔跑的女孩，蜕变为广为人知的中长跑运动员和世界纪录保持者，以传奇历程重新定义伟大。 该系列旨在向她的传奇历程致敬，并激励全球跑者重新定义伟大。 这款特别版 Nike Pegasus Plus "Faith Kipyegon" 菲斯·基普耶贡耐克超级飞马女子公路跑步鞋将出色性能设计与意味深长的故事讲述匠心融合，彰显菲斯的速度、肯尼亚根源以及身为母亲和精英运动员的个人生活。

母亲、 跑者、 冠军，菲斯身兼多重身份。

鞋款多处设计元素巧妙呼应她的每一重身份。 鞋带头和包装纸饰有模糊动感图案，象征菲斯打破纪录的迅猛疾速。 鞋盒上的绿色耐克大勾标志象征母亲的角色，而红色耐克小勾标志则代表她的女儿。 这种配色亦融入菲斯专属鞋款设计中，旨在致敬肯尼亚，也象征她对祖国的热爱。

从默默无闻蜕变为“速度纪录”

鞋垫印有菲斯赤足的图案，巧妙致意塑造她达成今日非凡成就的早期经历。 她的名字首字母同时也寓意她的目标，即成为“速度纪录”(Fastest Known)。

Flyknit 飞织鞋面

Flyknit 飞织鞋面采用网眼设计，有助减轻鞋身重量，同时缔造出众透气性。

ZoomX 中底

回弹出众的 ZoomX 泡绵中底，带来出色的能量回馈。

可靠抓地表现

外底高磨损区域融入橡胶，铸就非凡抓地力