Nike Pegasus Premium
耐克顶级飞马女子公路跑步鞋
¥1,499
Nike Pegasus Premium 耐克顶级飞马女子公路跑步鞋搭载 ZoomX 泡绵、全掌型 Air Zoom 缓震配置和 ReactX 泡绵三项缓震技术，塑就出众回弹的缓震性能。该公路跑步鞋的回弹性能出色，提供出众能量回馈。鞋面轻盈非凡，有助减轻鞋身重量，缔造出色透气性，助你迅疾凌跃。
- 显示颜色： 白色/帆白/黑/白色
- 款式： IH7347-111
Nike Pegasus Premium
¥1,499
Nike Pegasus Premium 耐克顶级飞马女子公路跑步鞋搭载 ZoomX 泡绵、全掌型 Air Zoom 缓震配置和 ReactX 泡绵三项缓震技术，塑就出众回弹的缓震性能。该公路跑步鞋的回弹性能出色，提供出众能量回馈。鞋面轻盈非凡，有助减轻鞋身重量，缔造出色透气性，助你迅疾凌跃。
精制网眼设计
该鞋款从 Peg 的过往设计中汲取灵感，力求打造简约外观。轻盈透气的精制网眼设计，带来出众包覆效果，同时兼具耐穿性和舒适感。
ZoomX 回弹泡绵
Nike 全掌型 ZoomX 泡绵，轻盈非凡且回弹出众，缔造出色脚感。
全掌型 Air Zoom 缓震配置
全掌型 Air Zoom 缓震配置缔造出众回弹缓震脚感，助你疾速奔跑，充满活力。
ReactX 泡绵加持
ZoomX 泡绵和 Air Zoom 缓震配置的下方采用回弹出众且富有支撑力的 ReactX 泡绵，塑就平稳流畅的迈步体验。
稳定支撑
该鞋款采用稳定支撑设计，让你无论习惯以后跟还是前足着地，均可畅享平衡脚感。长跑和短跑皆可轻松驾驭，为后跟到鞋头提供顺畅过渡体验。
焕新设计
与前代 React 泡绵相比，ReactX 泡绵中底的能量回馈高出 13%。改良版华夫格外底的高磨损区域融入橡胶，铸就非凡抓地力。
产品细节
- 单鞋重量：约 275 克（女码 39 码）
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 白色/帆白/黑/白色
- 款式： IH7347-111
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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