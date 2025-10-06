Nike Pegasus Premium

¥1,319 ¥1,499 12% 折让

Nike Pegasus Premium 耐克顶级飞马女子公路跑步鞋搭载 ZoomX 泡绵、全掌型 Air Zoom 缓震配置和 ReactX 泡绵三项缓震技术，塑就出众回弹的缓震性能。该公路跑步鞋的回弹性能出色，提供出众能量回馈。鞋面轻盈非凡，有助减轻鞋身重量，缔造出色透气性，助你迅疾凌跃。此处 “耐克顶级飞马” 为产品名称，仅指耐克飞马跑步系列产品中的一类产品。

精制网眼设计

该鞋款从 Peg 的过往设计中汲取灵感，力求打造简约外观。轻盈透气的精制网眼设计，带来出众包覆效果，同时兼具耐穿性和舒适感。

ZoomX 回弹泡绵

Nike 全掌型 ZoomX 泡绵，轻盈非凡且回弹出众，缔造出色脚感。

全掌型 Air Zoom 缓震配置

全掌型 Air Zoom 缓震配置缔造出众回弹缓震脚感，助你疾速奔跑，充满活力。

ReactX 泡绵加持

ZoomX 泡绵和 Air Zoom 缓震配置的下方采用回弹出众且富有支撑力的 ReactX 泡绵，塑就平稳流畅的迈步体验。

稳定支撑

该鞋款采用稳定支撑设计，让你无论习惯以后跟还是前足着地，均可畅享平衡脚感。长跑和短跑皆可轻松驾驭，为后跟到鞋头提供顺畅过渡体验。

焕新设计

与前代 React 泡绵相比，ReactX 泡绵中底的能量回馈高出 13%。改良版华夫格外底的高磨损区域融入橡胶，铸就非凡抓地力。