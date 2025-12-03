Nike Pegasus Premium
耐克顶级飞马男子公路跑步鞋
14% 折让
- 显示颜色： 水洗珊瑚红/超级橙/浅深红/铁架黑
- 款式： II6308-600
Nike Pegasus Premium 耐克顶级飞马男子公路跑步鞋搭载 ZoomX 泡绵、全掌型 Air Zoom 缓震配置和 ReactX 泡绵三项缓震技术，塑就出众回弹的缓震性能。 该公路跑步鞋的回弹性能出色，提供出众能量回馈。 鞋面轻盈非凡，有助减轻鞋身重量，缔造出众透气性，助你迅疾凌跃。此处 “耐克顶级飞马” 为产品名称，仅指耐克飞马跑步系列产品中的一类产品。
精制网眼设计
轻盈透气的精制网眼设计，提供出众包覆效果。
ZoomX 泡绵
Nike 全掌型 ZoomX 泡绵回弹出众，脚感舒适， 在迈步时提供充沛能量回馈。
全掌型 Air Zoom 缓震配置
全掌型 Air Zoom 缓震配置缔造出众回弹缓震脚感，助你疾速奔跑，充满活力。
ReactX 泡绵加持
ZoomX 泡绵和 Air Zoom 缓震配置的下方搭载 ReactX 泡绵，与前代 React 泡绵相比，能量回馈高出 13%， 塑就平稳顺畅的迈步体验。
改良版华夫格外底
改良版华夫格外底的高磨损区域融入橡胶，铸就非凡抓地力
产品细节
- 单鞋重量：约 325 克（男码 44 码）
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
