Nike 携手 Melitta Baumeister，共同打造这款前卫风格的 Nike Pegasus Premium x Melitta Baumeister 耐克顶级飞马女子公路跑步鞋。该鞋款采用 ZoomX 泡绵、全掌型 Air Zoom 缓震配置和 ReactX 泡绵等先进技术，外观设计采用做旧风格，饰有 MB 品牌标识。灵感源自“旁若无人地奔跑”，最终呈现的成品同样适合你冲击下一次个人成绩 (PR)。此处 “耐克顶级飞马” 为产品名称，仅指耐克飞马跑步系列产品中的一类产品。

Nike 携手 Melitta Baumeister，共同打造这款前卫风格的 Nike Pegasus Premium x Melitta Baumeister 耐克顶级飞马女子公路跑步鞋。该鞋款采用 ZoomX 泡绵、全掌型 Air Zoom 缓震配置和 ReactX 泡绵等先进技术，外观设计采用做旧风格，饰有 MB 品牌标识。灵感源自“旁若无人地奔跑”，最终呈现的成品同样适合你冲击下一次个人成绩 (PR)。此处 “耐克顶级飞马” 为产品名称，仅指耐克飞马跑步系列产品中的一类产品。

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