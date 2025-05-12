Nike Pegasus Trail 5
耐克飞马女子户外越野跑步鞋
¥829¥1,04920% 折让
穿上 Nike Pegasus Trail 5 耐克飞马女子越野跑步鞋，在泥泞小路上尽情驰骋，探寻自然之美。该鞋款搭载出众回弹的 ReactX 泡绵中底，多种地面，皆可轻松驾驭。
- 显示颜色： 黑/煤黑/狼灰/白色
- 款式： DV3865-001
Nike Pegasus Trail 5
¥829¥1,04920% 折让
穿上 Nike Pegasus Trail 5 耐克飞马女子越野跑步鞋，在泥泞小路上尽情驰骋，探寻自然之美。该鞋款搭载出众回弹的 ReactX 泡绵中底，多种地面，皆可轻松驾驭。
回弹缓震
中底搭载 Nike ReactX 泡绵，缔造出众缓震效果。
非凡透气，助力畅跑
鞋头高磨损区域融入橡胶和紧密织物。鞋面采用织物搭配开孔设计，塑就出色透气性。Flywire 飞线技术，有助稳固中足。
多向抓地设计
外底精简橡胶用量，可实现公路到小径的顺畅过渡；同时保留了全掌型 ReactX 中底设计。此外，外底橡胶延伸至鞋头，打造出众耐穿性。改良抓地底纹结合橡胶材质，提供可驾驭崎岖小径的出众抓地力，同时令你在公路上顺畅迈步。
产品细节
- 单鞋重量：约 243 克（女码 39 码）
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/煤黑/狼灰/白色
- 款式： DV3865-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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