 

Nike Pegasus Trail 5

耐克飞马女子户外越野跑步鞋

¥889¥1,04915% 折让
Nike Pegasus Trail 5 耐克飞马女子户外越野跑步鞋 - 幻影灰白/水洗珊瑚红/大学金/黑
设计你的 Nike By You 专属定制产品

穿上 Nike Pegasus Trail 5 耐克飞马女子越野跑步鞋，在泥泞小路上尽情驰骋，探寻自然之美。该鞋款搭载出众回弹的 ReactX 泡绵中底，多种地面，皆可轻松驾驭。


  • 显示颜色： 幻影灰白/水洗珊瑚红/大学金/黑
  • 款式： DV3865-007

Nike Pegasus Trail 5

¥889¥1,04915% 折让

穿上 Nike Pegasus Trail 5 耐克飞马女子越野跑步鞋，在泥泞小路上尽情驰骋，探寻自然之美。该鞋款搭载出众回弹的 ReactX 泡绵中底，多种地面，皆可轻松驾驭。

回弹缓震

中底搭载 Nike ReactX 泡绵，缔造出众缓震效果。

非凡透气，助力畅跑

鞋头高磨损区域融入橡胶和紧密织物。鞋面采用织物搭配开孔设计，塑就出色透气性。Flywire 飞线技术，有助稳固中足。

多向抓地设计

外底精简橡胶用量，可实现公路到小径的顺畅过渡；同时保留了全掌型 ReactX 中底设计。此外，外底橡胶延伸至鞋头，打造出众耐穿性。改良抓地底纹结合橡胶材质，提供可驾驭崎岖小径的出众抓地力，同时令你在公路上顺畅迈步。

产品细节

  • 单鞋重量：约 243 克（女码 39 码）
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 幻影灰白/水洗珊瑚红/大学金/黑
  • 款式： DV3865-007

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