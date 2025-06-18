Nike Pegasus Trail 5

¥789 ¥1,049 24% 折让

弹性泡绵结合出众抓地设计，从公路到越野，开启活力征程。穿上 Nike Pegasus Trail 5 耐克飞马女子越野跑步鞋，在泥泞小路上尽情驰骋，探寻自然之美。该鞋款搭载出众回弹的 ReactX 泡绵中底，多种地面，皆可轻松驾驭。

网眼设计 鞋面采用织物搭配网眼设计，塑就出色透气性。 回弹缓震 ReactX 泡绵中底，带来轻盈脚感和出色能量回馈。与前代 React 泡绵相比，ReactX 泡绵的能量回馈高出 13%。 ATC 外底 Nike Trail All Terrain Compound (ATC) 橡胶外底，提供可驾驭陡坡和潮湿天气的强劲抓地力，同时助你在公路路面顺畅迈步。 Flywire 飞线技术 Flywire 飞线技术，有助稳固中足。

焕新设计 ReactX 泡绵中底。

Nike Trail ATC 外底。 产品细节 单鞋重量：约 243 克（女码 39 码）

反光细节

不适合用作个人防护装备 (PPE) 焕新设计 ReactX 泡绵中底。

Nike Trail ATC 外底。 产品细节 单鞋重量：约 243 克（女码 39 码）

反光细节

不适合用作个人防护装备 (PPE)