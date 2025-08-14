 
Nike Pegasus Trail 5 耐克飞马男子越野跑步鞋 - 苍野灰/黑/铁灰/山峰白

耐克飞马男子越野跑步鞋

Nike Pegasus Trail 5 耐克飞马男子越野跑步鞋 - 苍野灰/黑/铁灰/山峰白
弹性泡绵结合出众抓地设计，从公路到越野，开启活力征程。穿上 Nike Pegasus Trail 5 耐克飞马男子越野跑步鞋，在泥泞小路上尽情驰骋，探寻自然之美。 该鞋款搭载出众回弹的 ReactX 泡绵中底，多种地面，皆可轻松驾驭。


  • 显示颜色： 苍野灰/黑/铁灰/山峰白
  • 款式： IB7667-001

网眼设计

鞋面采用织物搭配网眼设计，塑就出色透气性。

回弹缓震

回弹 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。 与前代 React 泡绵相比，ReactX 泡绵的能量回馈高出 13%。

ATC 外底

Nike Trail All Terrain Compound (ATC) 橡胶外底，提供可驾驭陡坡和潮湿天气的强劲抓地力，同时助你在公路路面顺畅迈步。

Flywire 飞线技术

Flywire 飞线技术，有助稳固中足。

焕新设计

  • ReactX 泡绵中底
  • Nike Trail ATC 外底

产品细节

  • 随附收纳鞋袋
  • 单鞋重量：约 300 克（男码 44 码）
  • 后跟两侧融入反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

