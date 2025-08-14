Nike Pegasus Trail 5
耐克飞马男子越野跑步鞋
21% 折让
弹性泡绵结合出众抓地设计，从公路到越野，开启活力征程。穿上 Nike Pegasus Trail 5 耐克飞马男子越野跑步鞋，在泥泞小路上尽情驰骋，探寻自然之美。 该鞋款搭载出众回弹的 ReactX 泡绵中底，多种地面，皆可轻松驾驭。
- 显示颜色： 苍野灰/黑/铁灰/山峰白
- 款式： IB7667-001
网眼设计
鞋面采用织物搭配网眼设计，塑就出色透气性。
回弹缓震
回弹 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。 与前代 React 泡绵相比，ReactX 泡绵的能量回馈高出 13%。
ATC 外底
Nike Trail All Terrain Compound (ATC) 橡胶外底，提供可驾驭陡坡和潮湿天气的强劲抓地力，同时助你在公路路面顺畅迈步。
Flywire 飞线技术
Flywire 飞线技术，有助稳固中足。
焕新设计
- ReactX 泡绵中底
- Nike Trail ATC 外底
产品细节
- 随附收纳鞋袋
- 单鞋重量：约 300 克（男码 44 码）
- 后跟两侧融入反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
