Nike Pegasus Trail 5

¥859 ¥1,099 21% 折让

弹性泡绵结合出众抓地设计，从公路到越野，开启活力征程。穿上 Nike Pegasus Trail 5 耐克飞马男子越野跑步鞋，在泥泞小路上尽情驰骋，探寻自然之美。 该鞋款搭载出众回弹的 ReactX 泡绵中底，多种地面，皆可轻松驾驭。

网眼设计 鞋面采用织物搭配网眼设计，塑就出色透气性。 回弹缓震 回弹 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。 与前代 React 泡绵相比，ReactX 泡绵的能量回馈高出 13%。 ATC 外底 Nike Trail All Terrain Compound (ATC) 橡胶外底，提供可驾驭陡坡和潮湿天气的强劲抓地力，同时助你在公路路面顺畅迈步。 Flywire 飞线技术 Flywire 飞线技术，有助稳固中足。

焕新设计 ReactX 泡绵中底

Nike Trail ATC 外底 产品细节 随附收纳鞋袋

单鞋重量：约 300 克（男码 44 码）

后跟两侧融入反光细节

不适合用作个人防护装备 (PPE)