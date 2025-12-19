Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
耐克飞马女子防水越野跑步鞋
25% 折让
- 显示颜色： 貂棕/粉桔/珍珠白/加农绿
- 款式： FQ0912-200
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
25% 折让
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX 耐克飞马女子防水越野跑步鞋专为冬季越野跑打造，有效应对潮湿天气。采用防水 GORE-TEX 鞋面、可驾驭多种路况的外底和反光细节，助你从容应对不良天气因素。ReactX 泡绵中底，铸就回弹缓震的活力迈步体验。
GORE-TEX 鞋面
防水 GORE-TEX 鞋面和匠心鞋头设计，可有助应对雨水入侵，令双足保持干爽。
ReactX 泡绵
ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。
ATC 外底
Nike Trail ATC 外底采用可驾驭多种地形的材料，即使在潮湿天气也能稳抓地面。
加高脚踝防护设计
鞋口采用加高脚踝防护设计，可有助减少碎屑和碎石进入鞋子。
焕新设计
与前代 React 泡绵相比，ReactX 泡绵中底的能量回馈高出 13%。
产品细节
- 单鞋重量：约 253 克（女码 39 码）
- 后跟侧面融入反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 貂棕/粉桔/珍珠白/加农绿
- 款式： FQ0912-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。