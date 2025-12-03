 
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX 耐克飞马女子防水越野跑步鞋 - 黑/煤黑/黑

Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX

耐克飞马女子防水越野跑步鞋

35% 折让
黑/煤黑/黑
幻影/麦芽黄/脉冲橙/黑
  • 显示颜色： 黑/煤黑/黑
  • 款式： FQ0912-002

Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX

35% 折让

Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX 耐克飞马女子防水越野跑步鞋专为冬季越野跑打造，有效应对潮湿天气。采用防水 GORE-TEX 鞋面、可驾驭多种路况的外底和反光细节，助你从容应对不良天气因素。ReactX 泡绵中底，铸就回弹缓震的活力迈步体验。

GORE-TEX 鞋面

防水 GORE-TEX 鞋面和匠心鞋头设计，可有助应对雨水入侵，令双足保持干爽。

ReactX 泡绵

ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。

ATC 外底

Nike Trail ATC 外底采用可驾驭多种地形的材料，即使在潮湿天气也能稳抓地面。

加高脚踝防护设计

鞋口采用加高脚踝防护设计，可有助减少碎屑和碎石进入鞋子。

焕新设计

与前代 React 泡绵相比，ReactX 泡绵中底的能量回馈高出 13%。

产品细节

  • 单鞋重量：约 253 克（女码 39 码）
  • 后跟侧面融入反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/煤黑/黑
  • 款式： FQ0912-002

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。