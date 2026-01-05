 
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX 耐克飞马女子防水越野跑步鞋 - 沙漠卡其/杏茶色/浅卡其/黑紫

Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX 耐克飞马女子防水越野跑步鞋为全新 Nike International Running Team 系列力作，将品牌悠久的跑步传承与现代创新相结合，采用防水技术结合回弹缓震配置，让你在越野跑中保持干爽、充满活力。该鞋款专为冬季越野跑打造，有效应对潮湿天气。防水 GORE-TEX 鞋面搭配可驾驭多种路况的外底，助你在潮湿泥泞路面舒适畅跑。ReactX 泡绵中底，铸就回弹缓震的活力越野跑体验。


  • 显示颜色： 沙漠卡其/杏茶色/浅卡其/黑紫
  • 款式： IM6701-252

GORE-TEX 鞋面

GORE-TEX 鞋面和匠心鞋头设计，帮助双足保持干爽。

ReactX 缓震配置

回弹 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。

强劲抓地外底

Nike Trail All-Terrain Compound (ATC) 外底采用耐穿橡胶，搭配匠心底纹，提供可驾驭陡坡和潮湿天气的强劲抓地力。

加高脚踝防护设计

鞋口采用加高脚踝防护设计，可有助减少碎屑和碎石进入鞋子。

焕新设计

  • 与前代 React 泡绵相比，ReactX 泡绵中底的能量回馈高出 13%。
  • Nike Trail ATC 外底。

产品细节

  • 单鞋重量：约 253 克（女码 39 码）
  • 后跟侧面融入反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
