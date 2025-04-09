Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX

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Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX 耐克飞马女子防水越野跑步鞋专为冬季越野跑打造，有效应对潮湿天气。采用防水 GORE-TEX 鞋面、可驾驭多种路况的外底和反光细节，助你从容应对不良天气因素。ReactX 泡绵中底，铸就回弹缓震的活力迈步体验。

Nike Trail ATC 外底采用可驾驭多种地形的材料，即使在潮湿天气也能稳抓地面。

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