Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX 耐克飞马男子防水越野跑步鞋专为冬季越野跑打造，有效应对潮湿天气。 采用防水 GORE-TEX 鞋面、可驾驭多种路况的外底和反光细节，助你从容应对不良天气因素。 ReactX 泡绵中底，铸就回弹缓震的活力迈步体验。

主要特色

  • 防水 GORE-TEX 鞋面和匠心鞋头，可有助应对雨水入侵，令双足保持干爽。
  • ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。
  • Nike Trail ATC 外底采用可驾驭多种地形的材料，即使在潮湿天气也能稳抓地面。
  • 鞋口采用加高脚踝防护设计，可有助减少碎屑和碎石进入鞋内。
  • 新颖亮点 ReactX 泡绵中底，能量回馈较前代 React 泡绵高出 13%。
  • ReactX 泡绵兼顾出众性能与环保理念，与此前的 React 泡绵相比，其制造流程中的能耗有所下降，因而采用 ReactX 泡绵制作一对中底可减少至少 43% 的碳足迹。    

产品细节

  • 后跟侧面融入反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 单鞋重量：约 300 克（男码 44 码）
  • 显示颜色： 苍野灰/山峰白/黑/沙堆白
  • 款式： FQ0908-010

