 
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX 耐克飞马男子防水越野跑步鞋 - 黑/煤黑/黑

Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX

耐克飞马男子防水越野跑步鞋

10% 折让
黑/煤黑/黑
白金色/足球灰/泡沫粉/白色
黑/冷灰/煤黑/狼灰

GORE-TEX 技术结合抓地外底，助你应对不良天气。Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX 耐克飞马男子防水越野跑步鞋专为越野跑打造，有效应对潮湿天气。采用防水 GORE-TEX 鞋面、可驾驭多种路况的外底和反光细节，助你从容应对不良天气因素。ReactX 泡绵中底，铸就回弹缓震的活力迈步体验。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/黑
  • 款式： FQ0908-002

GORE-TEX 鞋面

防水 GORE-TEX 鞋面和匠心鞋头，可有助应对雨水入侵，令双足保持干爽。

回弹缓震

回弹 ReactX 泡绵中底，缔造轻盈脚感和出色的能量回馈效果。与前代 React 泡绵相比，ReactX 泡绵的能量回馈高出 13%。

ATC 外底

Nike Trail All Terrain Compound (ATC) 橡胶外底，提供可驾驭陡坡和潮湿天气的强劲抓地力，同时助你在公路路面顺畅迈步。

焕新设计

  • ReactX 泡绵中底
  • Nike Trail ATC 外底

产品细节

  • 单鞋重量：约 300 克（男码 44 码）
  • 后跟两侧饰有反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

