GORE-TEX 技术结合抓地外底，助你应对不良天气。Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX 耐克飞马男子防水越野跑步鞋专为越野跑打造，有效应对潮湿天气。采用防水 GORE-TEX 鞋面、可驾驭多种路况的外底和反光细节，助你从容应对不良天气因素。ReactX 泡绵中底，铸就回弹缓震的活力迈步体验。

Nike Trail All Terrain Compound (ATC) 橡胶外底，提供可驾驭陡坡和潮湿天气的强劲抓地力，同时助你在公路路面顺畅迈步。

回弹 ReactX 泡绵中底，缔造轻盈脚感和出色的能量回馈效果。与前代 React 泡绵相比，ReactX 泡绵的能量回馈高出 13%。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

