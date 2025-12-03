Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
耐克飞马男子防水越野跑步鞋
- 显示颜色： 山峰白/浅银/大学灰/红杉绿
- 款式： FQ0908-102
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX 耐克飞马男子防水越野跑步鞋专为冬季越野跑打造，有效应对潮湿天气。 采用防水 GORE-TEX 鞋面、可驾驭多种路况的外底和反光细节，助你从容应对不良天气因素。 ReactX 泡绵中底，铸就回弹缓震的活力迈步体验。
主要特色
- 防水 GORE-TEX 鞋面和匠心鞋头，可有助应对雨水入侵，令双足保持干爽。
- ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。
- Nike Trail ATC 外底采用可驾驭多种地形的材料，即使在潮湿天气也能稳抓地面。
- 鞋口采用加高脚踝防护设计，可有助减少碎屑和碎石进入鞋内。
- 新颖亮点 ReactX 泡绵中底，能量回馈较前代 React 泡绵高出 13%。
- ReactX 泡绵兼顾出众性能与环保理念，与此前的 React 泡绵相比，其制造流程中的能耗有所下降，因而采用 ReactX 泡绵制作一对中底可减少至少 43% 的碳足迹。
产品细节
- 后跟侧面融入反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 单鞋重量：约 300 克（男码 44 码）
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
