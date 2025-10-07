Nike Phantom 6 High Academy
耐克暗煞系列男/女 TF 人造场地高帮足球鞋
¥649
穿上 Nike Phantom 6 High Academy 耐克暗煞系列男/女 TF 人造场地高帮足球鞋，助力发挥出色控球表现。 关键部位融入 NikeSkin 触球区域，助力准确触球，塑就利落踢射表现。 抓附纹理设计，助你拿下射门机会。
- 显示颜色： 橙红/活力绿黄/黑
- 款式： HQ2277-800
Nike Phantom 6 High Academy
¥649
穿上 Nike Phantom 6 High Academy 耐克暗煞系列男/女 TF 人造场地高帮足球鞋，助力发挥出色控球表现。 关键部位融入 NikeSkin 触球区域，助力准确触球，塑就利落踢射表现。 抓附纹理设计，助你拿下射门机会。
非凡触球感
加大 NikeSkin 触球区域受精制网眼加持，让双足贴近足球， 有助提升带球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。
出众抓地力，驾驭人造场地
橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。
自然贴合
鞋框式设计，营造自然贴合感受。 该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。 Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性 Flyknit 飞织材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。
匠心泡绵，出众回弹
中底搭载匠心泡绵，塑就出众回弹的迈步体验。
产品细节
- 适用于短草人造场地
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 橙红/活力绿黄/黑
- 款式： HQ2277-800
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。