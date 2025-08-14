 
Nike Phantom 6 High Elite 耐克暗煞系列男/女人造草地高帮足球鞋 - 金属铬色/黑

执着于出色控球表现？谁不是呢？Nike Phantom 6 High Elite 耐克暗煞系列男/女人造草地高帮足球鞋采用焕新打造的 Gripknit 材料，助力利落控球。抓附纹理设计，助你抓住机会，掌控全局。


  • 显示颜色： 金属铬色/黑
  • 款式： IH3985-001

Nike Phantom 6 High Elite

非凡触球感

Nike Gripknit 材料结合抓附纹理，为关键部位提供出众抓附力，助你发挥出色控球表现。无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出众抓附性能。

自然贴合

鞋框式设计，营造自然贴合感受。该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性 Flyknit 飞织材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。Ghost 系带系统可在系好鞋带后包覆鞋带，减少干扰因素。

产品细节

  • 适用于人造长草球场
  • 缓震鞋垫
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品鞋底采用镀铬处理，在穿着情况下会随时间推移而磨损，这属于正常现象。

