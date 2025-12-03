 
Nike Phantom 6 Low Academy 耐克暗煞系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋 - 赛车蓝/暗蓝黑

穿上 Nike Phantom 6 Low Academy 耐克暗煞系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋，助力发挥出色控球表现。关键部位融入 NikeSkin 触球区域，助力准确触球，塑就利落踢射表现。抓附纹理设计，助你拿下射门机会。


  • 显示颜色： 赛车蓝/暗蓝黑
  • 款式： HQ2327-400

非凡触球感

加大 NikeSkin 触球区域受精制网眼加持，让双足贴近足球，有助提升带球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。

出众抓地力，驾驭人造场地

橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力，塑就迅疾表现。

自然贴合

覆面设计，营造自然贴合感受。该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。

匠心泡绵，出众回弹

中底搭载柔软泡绵，塑就出众回弹的迈步体验。

产品细节

  • 适用于短草人造场地
  • 缓震鞋垫
  • 显示颜色： 赛车蓝/暗蓝黑
  • 款式： HQ2327-400

