Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
耐克暗煞系列哈兰德男/女 IC 室内/球场低帮足球鞋
10% 折让
Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" 耐克暗煞系列哈兰德男/女 IC 室内/球场低帮足球鞋以埃尔林·哈兰德那股助他屡屡破门的熊熊斗志为灵感。关键部位融入 NikeSkin 触球区域，助力准确触球，塑就利落踢射表现。抓附纹理设计，助你拿下射门机会。
- 显示颜色： 激光橙/空间蓝/亮眼柠檬黄
- 款式： IB3093-800
设计揭秘
内心的熊熊烈焰以后跟与核心区域的蓝色为起始，象征着埃尔林在激烈对决中始终保持冷静的状态。随着蓝色变为红黄交织，不仅体现了他迸发的斗志，还突显了球鞋上亮眼的触球区域，点燃进球激情。
非凡触球感
加大 NikeSkin 触球区域，让双足贴近足球，有助提升带球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。
出众抓地，纵横球场
橡胶外底，提供强劲抓地力，塑就迅疾表现，助你轻松驾驭街头、球场和室内等多种地面。
自然贴合
鞋框式设计，营造自然贴合感受。该设计有助贴合双足，塑就出众踢射表现。
产品细节
- 可驾驭街头、球场和室内地面
- 缓震鞋垫
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
