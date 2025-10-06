Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"

¥489 ¥599 18% 折让

Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" 耐克暗煞系列哈兰德男/女 TF 人造场地低帮足球鞋以埃尔林·哈兰德那股助他屡屡破门的熊熊斗志为灵感。关键部位融入 NikeSkin 触球区域，助力准确触球，塑就利落踢射表现。抓附纹理设计，助你拿下射门机会。

设计揭秘

内心的熊熊烈焰以后跟与核心区域的蓝色为起始，象征着埃尔林在激烈对决中始终保持冷静的状态。随着蓝色变为红黄交织，不仅体现了他迸发的斗志，还突显了球鞋上亮眼的触球区域，点燃进球激情。

非凡触球感

加大 NikeSkin 触球区域受精制网眼加持，让双足贴近足球，有助提升带球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。

自然贴合

覆面设计，营造自然贴合感受。该设计有助贴合双足，塑就出众踢射表现。