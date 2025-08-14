Nike Phantom 6 Low Elite
耐克暗煞系列男/女人造草地足球鞋
15% 折让
执着于出色控球表现？谁不是呢？Nike Phantom 6 Low Elite 耐克暗煞系列男/女人造草地足球鞋采用匠心的 Gripknit 材料，助力出色控球。抓附纹理设计，助你抓住机会，掌控全局。匠心抓地外底，助力疾速切入、抢占先机。
- 显示颜色： 金属铬色/黑
- 款式： IH3862-001
Nike Phantom 6 Low Elite
15% 折让
执着于出色控球表现？谁不是呢？Nike Phantom 6 Low Elite 耐克暗煞系列男/女人造草地足球鞋采用匠心的 Gripknit 材料，助力出色控球。抓附纹理设计，助你抓住机会，掌控全局。匠心抓地外底，助力疾速切入、抢占先机。
非凡触球感
Nike Gripknit 材料结合抓附纹理，为关键部位提供出众抓附力，助你发挥出色控球表现。无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出众抓附性能。
强劲抓地，驾驭球场
匠心抓地底纹，助你轻松急停转向。
自然贴合
鞋框式设计，营造自然贴合感受。该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。
产品细节
- 显示颜色： 金属铬色/黑
- 款式： IH3862-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。