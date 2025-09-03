Nike Phantom 6 Low Elite By You 专属定制天然硬质草地足球鞋彰显精准性能和个性设计风范。 外底添加金属色彩和利落炫彩效果，助你尽情炫技，惊艳全场。 人气配色和个性签名，搭配出众设计亮点，塑就得分风采。

革新鞋框，尤其是鞋头部位，营造自然贴合感受。 该设计有助贴合双足，拉近双足与球面的距离，塑就出众触球体验。

