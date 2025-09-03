 
Nike Phantom 6 Low Elite By You 专属定制天然硬质草地足球鞋 - 赛车蓝/赛车蓝/多色

Nike Phantom 6 Low Elite By You

专属定制天然硬质草地足球鞋

¥1,949
赛车蓝/赛车蓝/多色
亮深红/白色/多色
黑/黑/多色
透明粉/荧光黄/多色
亮深红/亮深红/多色

Nike Phantom 6 Low Elite By You 专属定制天然硬质草地足球鞋彰显精准性能和个性设计风范。 外底添加金属色彩和利落炫彩效果，助你尽情炫技，惊艳全场。 人气配色和个性签名，搭配出众设计亮点，塑就得分风采。


  • 显示颜色： 赛车蓝/赛车蓝/多色
  • 款式： IO7527-400

Nike Phantom 6 Low Elite By You 专属定制天然硬质草地足球鞋彰显精准性能和个性设计风范。 外底添加金属色彩和利落炫彩效果，助你尽情炫技，惊艳全场。 人气配色和个性签名，搭配出众设计亮点，塑就得分风采。

非凡触球感

Nike Gripknit 抓附纹理，为关键部位提供出众抓附力，助你发挥精准控球表现。 无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出众抓附性能。

强劲抓地，驾驭球场

前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。

自然贴合

革新鞋框，尤其是鞋头部位，营造自然贴合感受。 该设计有助贴合双足，拉近双足与球面的距离，塑就出众触球体验。

产品细节

  • 适用于干燥的天然草地球场
  • 缓震鞋垫
