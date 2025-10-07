Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"

¥1,539 ¥1,899 18% 折让

Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland" 耐克暗煞系列哈兰德男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋匠心融入蓝色、红色和黄色配色，展现埃尔林·哈兰德那股助他屡屡破门的熊熊斗志。该鞋款采用焕新打造的 Gripknit 材料，塑就利落控球表现；抓附纹理设计，助他抓住机会，掌控全局。外底结合 Cyclone 360 抓地设计，助力疾速切入、抢占先机。

设计揭秘

内心的熊熊烈焰以后跟与核心区域的蓝色为起始，象征着埃尔林在激烈对决中始终保持冷静的状态。随着蓝色变为红黄交织，不仅体现了他迸发的斗志，还突显了球鞋上亮眼的触球区域，点燃进球激情。

非凡触球感

Nike Gripknit 材料结合抓附纹理，为关键部位提供出众抓附力，助埃尔林发挥出色控球表现。无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出众抓附性能。

强劲抓地，驾驭球场

前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，有助轻松急停转向。

自然贴合

鞋框式设计，营造自然贴合感受。 该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。