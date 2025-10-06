Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"

¥729 ¥899 18% 折让

Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland" 耐克暗煞系列哈兰德男/女 AG 人造草地低帮足球鞋以埃尔林·哈兰德那股助他屡屡破门的熊熊斗志为灵感，助你努力化失误为进球。该鞋款采用抓附力出众的 VenomSkin 和 Flyknit 飞织材料，塑就利落踢射表现。

设计揭秘

内心的熊熊烈焰以后跟与核心区域的蓝色为起始，象征着埃尔林在激烈对决中始终保持冷静的状态。随着蓝色变为红黄交织，不仅体现了他迸发的斗志，还突显了球鞋上亮眼的触球区域，点燃进球激情。

准确触球，利落踢射

Nike VenomSkin 材料覆盖足球鞋的触球区域，抓附力出众，有助在带球、传球和射门时实现出色控球表现。Flyknit 飞织材料巧搭 VenomSkin，让双足贴近足球。

强劲抓地，驾驭球场

底板配置锥形鞋钉，提供出众抓地力，助力疾速畅动。

自然贴合

鞋框式设计，营造自然贴合感受。 该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。