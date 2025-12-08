Nike Phantom
Dynamic Fit 耐克暗煞系列足球守门员手套（1 副）
31% 折让
稳得可怕。Nike Phantom Dynamic Fit 耐克暗煞系列足球守门员手套（1 副）采用 Gripknit 技术和 All Conditions Control 技术，塑就出众抓附力，助力轻松扭转赛局。Dynamic Fit 面料触感舒适，帮助稳固手套。
- 显示颜色： 亮深红/浅宝石蓝
- 款式： IF8190-635
其他细节
- Nike Gripknit 技术，为关键部位提供出众抓附力，助你发挥上佳控球表现
- All Conditions Control (ACC) 技术，为你带来出色控球感
- 手掌采用一体式泡绵设计，提升触球时的灵活性和控球力
产品细节
- 材料：乳胶/聚酯纤维/热塑性聚氨酯/合成革
- 手洗
- 显示颜色： 亮深红/浅宝石蓝
- 款式： IF8190-635
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
