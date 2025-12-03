 
Nike Phantom Dynamic Fit 耐克暗煞系列足球守门员手套（1 副） - 亮深红/浅宝石蓝

Nike Phantom

Dynamic Fit 耐克暗煞系列足球守门员手套（1 副）

稳得可怕。Nike Phantom Dynamic Fit 耐克暗煞系列足球守门员手套（1 副）采用 Gripknit 技术和 All Conditions Control 技术，塑就出众抓附力，助力轻松扭转赛局。Dynamic Fit 面料触感舒适，帮助稳固手套。


  • 显示颜色： 亮深红/浅宝石蓝
  • 款式： IF8190-635

Nike Phantom

其他细节

  • Nike Gripknit 技术，为关键部位提供出众抓附力，助你发挥上佳控球表现
  • All Conditions Control (ACC) 技术，为你带来出色控球感
  • 手掌采用一体式泡绵设计，提升触球时的灵活性和控球力

产品细节

  • 材料：乳胶/聚酯纤维/热塑性聚氨酯/合成革
  • 手洗
