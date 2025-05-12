 

Nike Phantom GX 2 Academy

耐克暗煞系列人造草地足球鞋

¥419¥59930% 折让

想让比赛表现跃升新层次？ 无论你是布局者、助攻还是射手王，Nike Phantom GX 2 Academy 耐克暗煞系列人造草地足球鞋皆可助你攻入优势位置，顺利得分。 即刻上脚，尽兴发挥。 该鞋款专为进球打造，NikeSkin 覆盖球鞋的触球区域；出众抓地设计，助你施展敏捷身手，出奇制胜。


  • 显示颜色： 薄荷绿/灰黑/原子红
  • 款式： FJ2552-300

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非凡触球感

匠心 NikeSkin 触球区域， 让双足贴近足球，有助提升带球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。 NikeSkin 覆盖鞋款的触球区域，从鞋头内侧位置延伸到鞋带及鞋头外侧位置，营造利落触球体验。

迅疾表现，强劲抓地

匠心抓地底纹，助你轻松急停转向。

舒适贴合

匠心鞋钉设计，助你在转向和变换攻防动作之际牢牢抓附地面，实现疾速起步，顺畅过渡。

产品细节

  • 适用于人造长草球场
  • 缓震鞋垫设计
  • 显示颜色： 薄荷绿/灰黑/原子红
  • 款式： FJ2552-300

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

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