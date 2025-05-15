Nike Phantom GX 2 Academy
耐克暗煞系列人造草地足球鞋
¥509¥59915% 折让
想让比赛表现跃升新层次？ 无论你是布局者、助攻还是射手王，Nike Phantom GX 2 Academy 耐克暗煞系列人造草地足球鞋皆可助你攻入优势位置，顺利得分。 即刻上脚，尽兴发挥。 该鞋款专为进球打造，NikeSkin 覆盖球鞋的触球区域；出众抓地设计，助你施展敏捷身手，出奇制胜。
- 显示颜色： 薄荷绿/灰黑/原子红
- 款式： FJ2552-300
Nike Phantom GX 2 Academy
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非凡触球感
匠心 NikeSkin 触球区域， 让双足贴近足球，有助提升带球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。 NikeSkin 覆盖鞋款的触球区域，从鞋头内侧位置延伸到鞋带及鞋头外侧位置，营造利落触球体验。
迅疾表现，强劲抓地
匠心抓地底纹，助你轻松急停转向。
舒适贴合
匠心鞋钉设计，助你在转向和变换攻防动作之际牢牢抓附地面，实现疾速起步，顺畅过渡。
产品细节
- 适用于人造长草球场
- 缓震鞋垫设计
- 显示颜色： 薄荷绿/灰黑/原子红
- 款式： FJ2552-300
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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