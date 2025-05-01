Nike Phantom GX 2 Academy
耐克暗煞系列男/女室内/球场低帮足球鞋
34% 折让
想让比赛表现跃升新层次？无论你是布局者、助攻还是射手王，Nike Phantom GX 2 Academy 耐克暗煞系列男/女室内/球场低帮足球鞋皆可助你攻入优势位置，顺利得分。即刻上脚，尽兴发挥。专为助力进球而打造，NikeSkin 覆盖触球区域；牢固抓地设计，助你施展敏捷身手，出奇制胜。
- 显示颜色： 浅深红/爆炸粉/黑
- 款式： FJ2581-800
Nike Phantom GX 2 Academy
非凡触球感
匠心 NikeSkin 触球区域，让双足贴近足球，有助提升带球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。NikeSkin 覆盖鞋款的触球区域，从鞋头内侧位置延伸到鞋带及鞋头外侧位置，营造利落触球体验。
迅疾表现，强劲抓地
橡胶外底舒适耐穿，让你上脚即可发挥迅疾表现。
舒适贴合
柔软鞋面，助你在比赛中畅享舒适体验。
产品细节
- 可驾驭街头、球场和室内地面
- 缓震鞋垫设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
